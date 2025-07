Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 28,76 EUR.

Das Papier von Kontron konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 28,76 EUR. Bei 28,84 EUR erreichte die Kontron-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,84 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.319 Kontron-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2025 bei 28,98 EUR. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 0,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,15 EUR. Dieser Wert wurde am 05.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Kontron-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,796 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kontron am 06.05.2025. In Sachen EPS wurden 0,33 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kontron 0,26 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 385,45 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 356,11 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kontron einen Gewinn von 1,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

