Gerüchte um Übernahme von PG&E: Jetzt äußert sich Warren Buffett

Nachdem die Nachrichtenagentur "Bloomberg" unter Berufung auf "SparkSpread" berichtet hatte, dass sich die Investmentholding von Warren Buffett, Berkshire Hathaway , in Gesprächen um eine Übernahme des Energieversorgers PG&E befindet und die Aktie des Unternehmens daraufhin deutlich an Wert gewann, sah sich der Starinvestor zu einer Stellungnahme veranlasst.

Keine Übernahme geplant

25 Prozent hatte die PG&E-Aktie nach Bekanntwerden der Spekulationen zugelegt. Doch für die Gerüchte gibt es keine Grundlage, wie Warren Buffett selbst gegenüber CNBC erklärte: "Der Bericht ist zu 100 Prozent nicht wahr". Schließlich würde er es wissen, wenn Berkshire sich in Gesprächen über eine Übernahme befände, legte der 88-Jährige nach.

PG&E selbst hat die Gerüchte weder bestätigt noch dementiert. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer schwierigen Finanzlage, da dem Energieversorger aus Waldbränden in Kalifornien in den Jahren 2017 und 2018 potenzielle Verbindlichkeiten in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar drohen. PG&E war Ende vergangenen Jahres in Verdacht geraten, Auslöser der verheerenden Brände in Kalifornien gewesen zu sein. Eine ausgefallene Stromanlage des Energieversorgers stehe im Verdacht, die Brände ausgelöst zu haben. PG&E hatte kurz vor dem Ausbruch der Brände einen Ausfall einer Anlage gemeldet. Die Leitungen in dieser Region sind oberirdisch verlegt, so dass ein möglicher Funkenflug im Falle eines Defekts die Vegetation entzünden kann.

Die Versicherung von PG&E deckt nur einen Teil des milliardenschweren Schadens ab, zwischenzeitlich haben diverse Feueropfer Klage gegen den Konzern eingereicht.

Buffett wird nicht zum Retter

Auf Warren Buffett und seine finanzstarke Holding kann PG&E in diesem Fall also nicht hoffen. Dabei hat der Starinvestor in der Energiebranche in der Vergangenheit bereits diverse Male investiert, der kalifornische Energieversorger würde also durchaus ins Portfolio von Buffett passen. Zumal die Holding seit geraumer Zeit händeringend auf der Suche nach möglichen Akquisitionen ist. Er sei immer "auf der Jagd nach Elefanten", so der Investor in seinem jüngsten Aktionärsbrief. Doch angesichts starker Konkurrenz durch global agierende Fonds ist der Markt für lohnenswerte Übernahmekandidaten weitgehend leer gefegt.



