EVOTEC geht Augenheilkunde-Forschungspartnerschaft mit Boehringer ein - EVOTEC-Aktie leichter

Wie das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen mitteilte, ist es eine Forschungspartnerschaft mit dem Pharmakonzern eingegangen. Die Zusammenarbeit konzentriere sich auf die Modellierung von Augenkrankheiten durch den Einsatz von induzierten pluripotenten Stammzellen ("iPS-Zellen") sowie die Entdeckung von Zielstrukturen und Wirkstoffen.

Es bestehe ein hoher ungedeckter Bedarf an neuen Therapeutika für Augenerkrankungen, so die EVOTEC SE. Das Unternehmen werde niedermolekulare Strukturen identifizieren, die in der Lage seien, Krankheitsphänotypen zu modulieren. Boehringer Ingelheim werde dann mit der Erforschung und Entwicklung potenzieller therapeutischer Kandidaten fortfahren.

EVOTEC erhalte eine Vorabzahlung in nicht genannter Höhe und eine Forschungszahlung. Darüber hinaus werde man "von der erfolgreichen Weiterentwicklung der Kandidaten in Form von Meilensteinen und gestaffelten Umsatzbeteiligungen profitieren".

Im XETRA-Handel legten EVOITEC-Titel zunächst zu, zuletzt geht es aber um 0,43 Prozent abwärts auf 34,62 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf EVOTEC SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf EVOTEC SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf EVOTEC SE

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images