Kreise: Deutsche Bank will etwa 9000 Stellen in Deutschland streichen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank will Kreisen zufolge etwa 9000 Stellen in Deutschland abbauen. Im Zuge ihres Umbaus bis 2022 hatte das Kreditinstitut zuvor bereits bekannt gegeben, insgesamt 18 000 Stellen zu streichen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete nun unter Berufung auf unterrichtete Personen, dass davon etwa die Hälfte auf Deutschland entfalle. Die Großbank setzt etwa auf Einsparungen in ihrem Privatkundengeschäft, um die Kosten zu senken. Die Bank lehnte eine Stellungnahme ab./knd/jha/

