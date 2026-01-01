DAX24.703 -1,0%Est505.892 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,97 -5,2%Nas23.128 -1,7%Bitcoin76.893 -3,3%Euro1,1734 +0,7%Öl64,90 +1,1%Gold4.755 +1,8%
Kreise: Trump hat keine Pläne für Reise nach Paris

20.01.26 17:12 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat während seines geplanten Aufenthalts in Europa derzeit keine Reise nach Paris geplant. Das sagte ein US-Regierungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur.

Am Dienstagmorgen hatte Trump private Textnachrichten zwischen ihm und Emmanuel Macron auf seiner Plattform Truth Social veröffentlicht, in denen Frankreichs Präsident ein unter anderem um Russland und Dänemark erweitertes Treffen der G7-Staaten am Donnerstag in Paris vorgeschlagen hatte. Zudem lud Macron Trump zu einem Abendessen in Paris ein, bevor dieser zurück nach Washington fliegt. Der Élysée-Palast hatte der Deutschen Presse-Agentur die Echtheit der Nachrichten bestätigt.

Trump wird am morgigen Mittwoch im Schweizer Alpenort Davos zu einer Rede beim Weltwirtschaftsforum erwartet. Am Rande der Veranstaltung, die vom Konflikt um Trumps Besitzansprüche auf Grönland überschattet wird, will er sich mit Staats- und Regierungschefs sowie Managern treffen. Für Donnerstag plant er eine Ankündigung zu seinem "Friedensrat"./ngu/DP/mis