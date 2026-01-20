Kreml: Haben keine Einladung zu Treffen in Paris bekommen

MOSKAU (dpa-AFX) - Der Kreml ist nach eigenen Angaben bislang nicht zu einem G7-Treffen in Paris eingeladen worden. Moskau habe keine Einladung bekommen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Nachrichtenagenturen zufolge auf eine entsprechende Anfrage.

Wer­bung Wer­bung

Zuvor hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vorgeschlagen, am Donnerstag ein Treffen der G7-Staaten unter Beteiligung Russlands und Dänemarks in Paris abzuhalten. Dabei sollen Fragen bezüglich des von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Kriegs in der Ukraine und des Konflikts um Grönland besprochen werden./bal/DP/tih