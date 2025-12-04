DAX23.888 +0,8%Est505.718 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,52 -2,2%Nas23.454 +0,2%Bitcoin79.383 -1,1%Euro1,1666 -0,1%Öl63,09 +0,5%Gold4.192 -0,3%
Kretschmer hält Entschuldigung von Bas für angemessen

04.12.25 14:17 Uhr

DRESDEN (dpa-AFX) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hält eine Entschuldigung von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) für ihre umstrittenen Äußerungen auf dem Bundeskongress der Jusos für angemessen. "Das geht nicht. Wir sind so sehr darauf angewiesen, in diesem Land zusammenzuhalten. Eine Entschuldigung wäre angebracht", sagte der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende der Deutschen Presse-Agentur. Aus der Geschichte lernen bedeute auch, einen Konflikt zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, links und konservativ, gar nicht so aufkommen zu lassen. "Da hat jeder seine Verantwortung."

Die SPD-Vorsitzende Bas hatte auf dem Bundeskongress der Jusos Ende November von ihrem Auftritt auf dem Arbeitgebertag berichtet und gesagt, dort sei ihr "besonders deutlich geworden (...), gegen wen wir eigentlich gemeinsam kämpfen müssen". Sie sei dort gefragt worden, wie viel soziale Sicherheit sich Deutschland überhaupt noch leisten wolle. Bei dem Auftritt von Bas auf dem Arbeitgebertag hatte es wegen Aussagen von ihr unter anderem zur Sozialpartnerschaft Protestrufe gegeben./jos/DP/jha