Krise

Der frühere VW-Chef Herbert Diess hält den harten Sparkurs bei Volkswagen für unvermeidlich.

Europas größter Autobauer habe "Hausaufgaben zu machen, Produktivität zu verbessern und Effizienz zu steigern", sagte er dem Magazin "Stern". Das betreffe besonders die deutschen Standorte der Kernmarke VW. "Das sind Themen, die man lange vor sich hergeschoben hat."

Das Unternehmen leide darunter, dass zu wenige E-Fahrzeuge verkauft würden, sagte er. "Das ist eine Herausforderung." Davon unabhängig sei die Marke VW auch im internen Konzernvergleich zu ertragsschwach. Diess hatte bereits vor drei Jahren, als er noch Konzernchef war, von 30.000 Stellen gesprochen, die bei der Kernmarke wegfallen könnten - und hatte dafür von allen Seiten Kritik geerntet. Ein Jahr später musste er den Platz an der Konzernspitze räumen.

Volkswagen hatte Anfang September angekündigt, den Sparkurs bei der Kernmarke VW deutlich zu verschärfen. Betriebsbedingte Kündigungen und auch Werksschließungen werden nicht länger ausgeschlossen. Die seit 30 Jahren geltende Beschäftigungssicherung wurde aufgekündigt. Betriebsrat und Gewerkschaft kündigten massiven Widerstand an.

Ministerpräsident Weil besucht VW-Belegschaft in Emden

Inmitten der Krise bei Volkswagen besucht Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) an diesem Mittwoch das Werk des Autobauers in Emden. An dem ostfriesischen Standort, wo rund 8000 Menschen beschäftigt sind, will Weil mit dem Betriebsrat sprechen. Zusammen mit Arbeitnehmervertretern soll er auch vor die Presse treten, wie der Betriebsrat mitteilte. Ein Statement des VW-Managements in Emden sei nicht geplant, sagte ein VW-Sprecher.

Das Land Niedersachsen hält 20 Prozent der Stimmrechte im VW-Konzern. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und seine Stellvertreterin Julia Willie Hamburg (Grüne) sitzen für das Land im Aufsichtsrat. Zusammen mit den Arbeitnehmervertretern haben sie dort die Mehrheit; bei wichtigen Entscheidungen hat das Land ein Veto-Recht.

VW hatte zuletzt angekündigt, bei der Kernmarke kräftig sparen zu müssen. Der bisher geplante Stellenabbau durch Altersteilzeit und Abfindungen reiche nicht mehr aus, um die angepeilten Einsparziele zu erreichen. Werkschließungen und betriebsbedingte Kündigungen bei der Kernmarke VW seien nicht länger ausgeschlossen, hatte Europas größter Autobauer angekündigt. Arbeitnehmervertreter und Gewerkschaft zeigten sich entsetzt.

HAMBURG/WOLFSBURG/EMDEN (dpa-AFX)