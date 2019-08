Tesla schlägt Daimler, VW, BMW & Co. bei E-Auto Neuzulassungen in Deutschland

• 80 Prozent mehr Elektroautos zugelassen im ersten Halbjahr• Förderprämie des Bundes dient weiter als Kaufanreiz• Teslas Model 3 hängt deutsche Hersteller im Juni ab

31.059 Elektroautos wurden im ersten Halbjahr 2019 in Deutschland neu zugelassen. Bei insgesamt 1,85 Millionen zugelassenen Fahrzeugen hierzulande ist diese Zahl noch verschwindend gering, noch dominieren traditionelle Antriebsformen. Doch im Vorjahresvergleich ist die Zahl der E-Autos, die neu auf den Markt kamen, um mehr als 80 Prozent gestiegen - wächst der Elektroautomarkt in diesem Tempo weiter, dürfte er Benzin und Diesel in nicht allzu ferner Zukunft Konkurrenz machen.

Förderprogramm treibt Zulassungszahlen

Der Grund für den deutlichen Anstieg bei den E-Auto Neuzulassungen ist insbesondere in der staatlichen Förderprämie zu sehen. Bis zum Jahr 2020 sollen hierzulande eine Million E-Autos auf den Straßen unterwegs sein, das lässt sich die Bundesregierung einiges kosten. Keine Kfz-Steuer für zehn Jahre und 4.000 Euro als Zuschuss zum Kaufpreis bekommen Elektroautokäufer - die Hälfte davon übernimmt der Staat.

Noch ist genügend Geld in den Fördertöpfen, so dass das ursprünglich für Juni geplante Ende der Förderung auf Dezember 2020 verschoben wurde.

Tesla führt die Liste an

Im Juni wurde deutlich, welche Fahrzeughersteller hierzulande die meisten Elektroautos unters Volk bringen konnten: Der US-Hersteller Tesla setzte sich die Absatzkrone in Deutschland auf. 1.335 Model 3 wurden im Juni neu zugelassen, insgesamt haben seit Januar 5.352 des Massenmarktfahrzeugs von Tesla hierzulande eine Zulassung erhalten. Das bedeutet auf Halbjahressicht die Nummer 2 hinter dem ZOE, einem Modell aus dem Hause Renault, das von Januar bis Juni 5.551 Mal zugelassen wurde.

Dass Tesla im Juni wieder die Spitze übernimmt, ist einer Ausweitung der Produktion zu verdanken, die Tesla in dem Monat starkes Wachstum beschert hat.

Deutsche Hersteller abgeschlagen

Hinter dem Model 3 und dem ZOE landet der BMW i3 im Juni auf Platz drei bei den Elektroautozulassungen in Deutschland. Mit 714 Fahrzeugen ist der bayerische Autobauer aber vergleichsweise abgeschlagen, ebenso wie der Wolfsburger VW-Konzern, der im Juni 635 VW e-Golf auf die Straßen gebracht hat, während Daimler mit seinem Smart fortwo ed nur auf 309 verkaufte Fahrzeuge hierzulande kam.



