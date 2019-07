Elon Musk verspricht: Tesla-Fahrzeuge werden zum mobilen Heimkino

• Elon Musk verspricht YouTube - und Netflix-Streaming in Teslas• Vorerst nur für Fahrzeuge im Stillstand geplant• Ausweitung des Dienstes bei Freigabe des Autopiloten

Der Tesla wird zum Heimkino: Bald können Tesla-Fahrer mit ihren Fahrzeugen auch diverse Streaming-Angebote nutzen.

YouTube und Netflix direkt im Fahrzeug

Am Wochenende kündigte Firmenchef Elon Musk auf Twitter eine geplante Neuerung für Fahrzeuge seines Unternehmens an:

Ability to stream YouTube & Netflix when car is stopped coming to your Tesla soon! Has an amazingly immersive, cinematic feel due to the comfy seats & surround sound audio. - e^👁🥧 (@elonmusk) July 27, 2019

Künftig können Tesla-Besitzer bei Stillstand des Fahrzeuges Videos der Google-Tochter YouTube sowie des Streaming-Giganten Netflix streamen. Die komfortablen Sitze und der Surround-Sound schaffen ein unglaubliches Kinogefühl, verspricht der Tesla-Boss.

Über den genauen Start des Dienstes machte Elon Musk keine Angaben, wohl aber über eine mögliche Ausweitung des Service: Sobald der Autopilot von den Behörden komplett freigegeben ist und die Fahrzeuge fahrerlos unterwegs sind, werde man die Streaming-Option auch für fahrende Fahrzeuge freischalten, versprach der Tesla-Chef:

When full self-driving is approved by regulators, we will enable video while moving - e^👁🥧 (@elonmusk) July 27, 2019

Die neueste Folge von "Stranger Things" oder "Orange is the new Black" schauen, während das Auto alleine fährt: Für Tesla-Besitzer offenbar bald keine Zukunftsmusik mehr.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Joe Scarnici/WireImage/Getty Images, Scott Olson/Getty Images