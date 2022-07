Bitcoin & Co: Mit kräftigem Rebound

€uro am Sonntag

von Nikolas Kessler, Euro am Sonntag





Bitcoin und Co haben sich zuletzt wieder von ihrer bullenstarken Seite gezeigt und eine regelrechte Erholungsrally gestartet. Die digitale Leitwährung hat dabei binnen einer Woche satte 25 Prozent an Wert gewonnen und inzwischen wieder die Marke von 24.000 Dollar vor Augen. Zur Erinnerung: Erst Mitte Juni hatte der Kurs bei 17.709 Dollar den tiefsten Stand seit eineinhalb Jahren markiert. Ausgehend vom Korrekturtief lag das Plus in der Spitze damit sogar bei beachtlichen 35 Prozent.

Neben dem Bitcoin haben auch die meisten Altcoins in den letzten Tagen wieder kräftig zugelegt. Ethereum, die Nummer 2 nach Market Cap, ist auf Wochensicht sogar um starke 57 Prozent nach oben geschossen - das toppt kein anderer Coin in den Top Ten. Die summierte Marktkapitalisierung aller Coins und Token hat durch den starken Preisauftrieb wieder die Schallmauer von einer Billion Dollar durchbrochen.

Als Auslöser für den Rebound-Versuch gilt primär die insgesamt spürbar aufgehellte Stimmung an den globalen Finanzmärkten. Insbesondere in den USA hat die Hoffnung auf eine starke Quartalsberichtssaison die zuletzt vorherrschenden Makrosorgen etwas in den Hintergrund gedrängt. Dass Bitcoin und Co nach wie vor relativ deutlich mit dem US-Aktienmarkt korrelieren, erweist sich vor diesem Hintergrund als äußerst positiv. Ob sich die Gegenbewegung auch als nachhaltig erweist, steht dabei allerdings auf einem anderen Blatt. Schließlich haben sich potenzielle Belastungsfaktoren wie steigende Zinsen, der starke Dollar oder eine drohende Rezession nicht einfach in Wohlgefallen aufgelöst.

INVESTOR-INFO

80 Prozent in einer Woche

Der Rebound bei Bitcoin und Co hat auch den gebeutelten Aktien aus dem Krypto- und Blockchain-Sektor massiven Rückenwind geliefert. Der US-Kryptominer Marathon Digital sticht dabei in doppelter Hinsicht heraus: Zum einen hat sich die Aktie binnen einer Woche in der Spitze fast verdoppelt - und damit sogar die meisten Coins in den Schatten gestellt. Zum anderen vermeldete das Unternehmen in dieser Woche den Abschluss eines wichtigen Deals, der es ermöglicht, die Rechenleistung im kommenden Jahr wie geplant auszubauen. Kleinere Rücksetzer nach dem Monster-Run sind hier Kaufchancen für sehr risikofreudige Anleger.

Langer Weg zurück

Der Bitcoin ist zwar schon wieder kräftig angesprungen, notiert aber selbst auf dem aktuellen Niveau noch rund 65 Prozent unter dem bisherigen Allzeithoch von Ende November 2021. Neu- oder Wiedereinsteiger, die den ersten Schwung der Gegenbewegung verpasst haben, brauchen sich also nicht zu ärgern, denn auf dem Weg zum alten Hoch hat der Bitcoin noch einen langen Weg vor sich. Mutige Anleger, die auf dieses Szenario setzen wollen, können als Alternative zum Direktkauf an einer Kryptobörse auch zum VanEck Bitcoin ETN greifen - sollten dabei aber viel Geduld mitbringen und nicht gleich mit vollem Einsatz einsteigen.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Marathon Digital Holdings Inc Registered Shs Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Marathon Digital Holdings Inc Registered Shs Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Marathon Digital Holdings Inc Registered Shs

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com, REDPIXEL.PL / Shutterstock.com, Finanzen Verlag

____________________________________