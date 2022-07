Umstufung möglich: Bald Bitcoin zum Anfassen?

€uro am Sonntag

von Matthias Fischer, Euro am Sonntag





Der jüngste Kursabsturz bei den Krypowährungen hat zumindest einstweilen seinen Boden gefunden. Der Bitcoin pendelt um die Marke von 20.000 Dollar, die er zwischenzeitlich aber auch schon deutlich nach unten durchbrochen hatte. Auch bei der zweitgrößten Währung Ethereum war die Marke von 1.000 Dollar gefallen, konnte aber ebenfalls zurückerobert werden.

Ob sich damit ein Boden ausbildet, bleibt abzuwarten, die Stimmung unter den Investoren ist angespannt. Laut Daten des Branchendienstes BTC Echo waren es vor allem institutionelle Investoren, die zuletzt die Reißleine gezogen hatten. Demnach wurden allein in der letzten Juni-Woche Bitcoin im Wert von 435 Millionen US-Dollar aus dem Markt abgezogen.

Werbung Bitcoin und andere Kryptos mit Hebel handeln (long und short) Bitcoin und andere Kryptowährungen haben zuletzt deutlich korrigiert. Handeln Sie Kryptos wie Bitcoin oder Ethereum mit Hebel bei der Nr. 1 unter Deutschlands CFD-Anbietern und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Bitcoin und andere Kryptowährungen haben zuletzt deutlich korrigiert. Handeln Sie Kryptos wie Bitcoin oder Ethereum mit Hebel bei der Nr. 1 unter Deutschlands CFD-Anbietern und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren 5 Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Für Aufatmen sorgt in der Branche allerdings ein Interview des Nachrichtensenders CNBC mit dem Chef der US-Börsenaufsicht (United States Securities and Exchange Commission, kurz SEC). Darin betont Gary Gensler, dass er Bitcoin als Wirtschaftsgut (Commodity) und nicht als Wertpapier (Security) einstufen würde. Diese Klassifizierung hätte große Auswirkungen. Sie würde es institutionellen Anlegern wie Versicherungen oder Pensionsfonds leichter machen, in Bitcoin zu investieren.

Michael Saylor, Chef von MicroStrategy und einer der weltgrößten Bitcoin-Investoren, twitterte dazu: "Dies ermöglicht es Politikern, Behörden, Regierungen und Institutionen, Bitcoin als Technologie und digitalen Vermögenswert zu unterstützen." Gensler hob aber auch hervor, dass der Bitcoin eine Ausnahme sei und andere Kryptos als Wertpapiere einzustufen seien.

INVESTOR-INFO

Kursziel eingedampft

Die Talfahrt von Coinbase hält an. Nun hat die US-Investmentbank Goldman Sachs auch noch ihre Empfehlung für die Aktie der US-Handelsplattform von zuvor "Neutral" auf nun "Verkaufen" gesenkt und das Kursziel massiv von 70 Dollar auf 45 Dollar gekürzt. Die Analysten begründen dies mit dem anhaltenden Verfall der Kryptowährungen und der damit einhergehenden geringeren Marktaktivität. Schon in der Vergangenheit war zu beobachten, dass bei Coinbase die Umsätze sinken, wenn es bei den Kryptowährungen abwärts geht. Coinbase war im April 2021 zu einem Preis von 250 Dollar pro Aktie an die Börse gegangen.

€uro Krypto Maxx

Solana aufgestockt

Das Portfolio des Krypto-Maxx-Zertifikats der €urams-Schwesterpublikation €uro besteht aus Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum ebenso wie aus Aktien von Unternehmen, die rund um Krypto und Blockchain angesiedelt sind. Im Lauf des jüngsten Abverkaufs wurde vor allem die Position der Kryptowährung Solana (SOL) aufgestockt. SOL hat sich seitdem positiv entwickelt, der Kurs ist um rund 50 Prozent gestiegen. Solana ist eine dezentrale Computing-Plattform zum Ausführen von Smart Contracts, ähnlich wie Ethereum. Das System kann pro Sekunde bis zu 50.000 Transaktionen zu sehr geringen Gebühren durchführen.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Jaruwan Jaiyangyuen / Shutterstock.com, Stanislav Duben / Shutterstock.com, Finanzen Verlag

___________________________________