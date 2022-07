Tencent zensiert: Wer auf WeChat NFT, Bitcoin & Co. erwähnt, riskiert eine Kontosperre

• Tencent sperrt WeChat-Konten, über die Themen rund um Krypto und NFT besprochen werden• Dies folgt auf das 2021 ausgesprochene Verbot, Krypto-Mining zu betreiben oder mit Bitcoin & Co. zu handeln• WeChat ist in China mit über einer Milliarde Nutzerinnen und Nutzern Marktführer unter den Messenger-Apps

Der chinesische Tech-Konzern Tencent verbietet auf seinen Messenger-Apps WeChat und Weixin jegliche Gespräche über ausländische Kryptowährungen und NFTs - eine Begründung für diesen Schritt wurde nicht genannt. Dies berichtet das Informationsportal t3n.

Nach einer Verwarnung wird das Konto gesperrt

Das neue Verbot sei Mitte Juni in den WeChat-Nutzungsbedingungen aufgetaucht. Wer sich seither auf WeChat oder Weixin über NFTs oder Bitcoin, Ethereum & Co. austauscht, werde zunächst verwarnt. Zudem könne Tencent die Funktionen des entsprechenden Kontos einschränken. Halte sich die Nutzerin oder der Nutzer auch nach der Verwarnung nicht an die neue Regelung, werde das Konto endgültig gesperrt.

Während es keine offizielle Begründung zu den geänderten Nutzungsbedingungen gibt, lässt sich dieser Schritt doch in den politischen Kontext einordnen: Im Herbst vergangenen Jahres hatte China das Mining von Kryptowährungen verboten und alle Transaktionen in Verbindung mit Bitcoin, Ethereum und Co. für illegal erklärt.

Im März wurden die ersten Konten mit Verbindung zu NFT gesperrt

Im März war bereits bekannt geworden, dass Tencent WeChat-Konten mit Verbindungen zum NFT-Handeln gesperrt hat. Laut CNBC hat das Unternehmen dieses Vorgehen damit begründet, keine Spekulationen in digitale Währungen ankurbeln zu wollen. Tatsächlich sind Kryptowährungen auf WeChat nicht gänzlich verboten: Wie t3n berichtet, wurde die einzige in China erlaubte Kryptowährung, der digitale Yuan, auf der Messenger-App kürzlich als Zahlungsoption eingeführt.

Expertin: WeChat ist in China aus dem Alltag kaum wegzudenken

Von WeChat oder Weixin gesperrt zu werden kann insofern eine schwere Sanktion bedeuten, da es in China weder Facebook noch WhatsApp oder Twitter gibt. Mit über einer Milliarde Nutzerinnen und Nutzern ist WeChat t3n vorliegenden Daten zufolge nationaler Marktführer. heise zitiert Sarah Cook, Senior Research Analystin bei der Forschungsgruppe Freedom House dazu wie folgt: "Es ist wirklich schwer, in der modernen chinesischen Gesellschaft zu funktionieren, ohne WeChat zu verwenden." Über die App kann man sich nicht nur mit Kontakten vernetzen, sondern zudem Spiele spielen, Essen bestellen oder ein Taxi rufen. heise berichtet auch, dass WeChat bereits in der Vergangenheit bestimmte Inhalte nur Sekunden nach ihrer Veröffentlichung oder sogar in Echtzeit gelöscht hat, darunter bestimmte Bilder oder Textnachrichten zwischen einzelnen Nutzerinnen und Nutzern.

Olga Rogler / Redaktion finanzen.net

