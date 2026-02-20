DAX25.261 +0,9%Est506.131 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6500 +1,6%Nas22.886 +0,9%Bitcoin57.862 +0,3%Euro1,1758 -0,1%Öl71,76 -0,3%Gold5.099 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 SAP 716460 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Allianz 840400 BASF BASF11 RENK RENK73 Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX und Wall Street gehen stärker ins Wochenende -- Supreme Court stoppt Trump-Zölle -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Diginex, Bayer im Fokus
Top News
Nach Kursbeben bei Software-Aktien: Deutsche Bank warnt vor Klumpenrisiko im Junk-Bond-Markt Nach Kursbeben bei Software-Aktien: Deutsche Bank warnt vor Klumpenrisiko im Junk-Bond-Markt
Tesla-Aktie im Blick: Semi Truck soll laut Musk 2026 in Massenproduktion gehen Tesla-Aktie im Blick: Semi Truck soll laut Musk 2026 in Massenproduktion gehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Kundin: Sparkasse verlangt nach Einbruch Zinsen für Kredit

21.02.26 14:13 Uhr

GELSENKIRCHEN (dpa-AFX) - Nach dem spektakulären Millionen-Einbruch in eine Sparkasse in Gelsenkirchen verlangt die Bank von einer geschädigten Kundin nach Angaben der Frau mehr als sieben Prozent Zinsen für einen Überbrückungskredit. "Ich hätte erwartet, wenn die Sparkasse von Unterstützung redet, dass man dieses Darlehen zinsfrei bekommt", sagte die 57-jährige Astrid Kaiser einem dpa-Reporter.

Wer­bung

"Ich kann's ja auch zurückzahlen, wenn die Versicherung der Sparkasse das mir zustehende Geld überweist", sagte sie. Sie sehe sich jetzt "noch mehr als Opfer der Sparkasse", sagte die Kundin, denn die Sparkasse verdiene jetzt auch noch an ihr Geld. Der Kredit sei nötig, weil sie mit Teilen des aus ihrem Schließfach gestohlenen Goldes eine bereits gebuchte Kreuzfahrt bezahlen wollte. Die Schließfächer sind mit maximal 10.300 Euro versichert.

Keine Aussagen zu Verträgen einzelner Kunden

Die Sparkasse erklärte auf Anfrage schriftlich, dass ihre Beraterinnen und Berater "stets ein offenes Ohr" für die Probleme der Kundschaft hätten. "Uns ist kein Fall bekannt, dass betroffene Kundinnen und Kunden aufgrund des Diebstahls in akute finanzielle Schwierigkeiten geraten sind." Zu Verträgen einzelner Kunden könne die Sparkasse aufgrund des Bankgeheimnisses und des Datenschutzes keine Angaben machen. Zuvor berichtete der WDR.

Bei dem Einbruch hatten Unbekannte Ende Dezember mehr als 3.000 Schließfächer - darunter das von Astrid Kaiser - im Tresorraum aufgebrochen. Zuvor hatten sie ein Loch in eine dicke Betonwand gebohrt. Die Einbrecher flohen mit Gold, Bargeld und anderen Wertsachen in möglicherweise zwei- oder sogar dreistelliger Millionenhöhe.

Wer­bung

Gegen die Sparkasse laufen Klagen, in denen ihr mangelnde Sicherheitsvorkehrungen vorgeworfen werden. Diesen Klagen hat sich auch Astrid Kaiser angeschlossen, wie sie sagte. "Wir haben nichts mehr zu verlieren, wir haben schon alles verloren."/rs/DP/zb