Kursreaktion der Mutares-Aktie: Führungskraft ändert Engagement

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der Mutares-Aktie.

Bei Mutares kam es am 27.09.2024 zu einem Insidertrade. Am 27.09.2024 wurde der Deal offiziell gemacht. Sein Engagement in Mutares ausgebaut, hat am 27.09.2024 Laumann, Johannes, Vorstand. Das Portfolio erweiterte sich damit um 5.010 Aktien zu je 21,80 EUR. An diesem Tag wies die Mutares-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 0,70 Prozent auf 22,30 EUR nach oben.

Am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung sprang die Mutares-Aktie im FSE-Handel an und legte um Prozent auf EUR zu. Mutares verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 473,70 Mio. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 21.337.824 Papiere.

Zuletzt hatte es am 27.09.2024 Directors' Dealings bei Mutares gegeben. Aufsichtsrat, Rofalski, Volker, erwarb 1.000 Papiere zu jeweils 22,05 EUR.

