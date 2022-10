Aurubis-Aktie mit Aufschlag: Warburg Research hebt Aurubis auf 'Buy' - Deutsche Bank Research senkt Ziel für Aurubis

Aktien in diesem Artikel Aurubis 60,90 EUR

Das Schlussquartal des laufenden Geschäftsjahres dürfte von niedrigeren Schwefelsäurepreisen belastet worden sein, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der weiter gesunkene Aktienkurs preise aber alles Negative ein, und die Konsensschätzungen spiegelten die angekündigten Preiserhöhungen wohl nur teilweise wider.

Deutsche Bank Research senkt Ziel für Aurubis - 'Hold'

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis von 83 auf 78 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Kupfer- und Recyclingkonzern dürfte ein schwächeres Schlussquartal hinter sich haben, das auf höhere Energiekosten und eine verlängerte Wartungspause zurückzuführen sei, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Der Experte kürzte seine Schätzungen, womit er nach eigenen Angaben leicht unter den Markterwartungen liegt. Die Aurubis-Aktie steigt via XETRA zeitweise um 0,70 Prozent auf 60,68 Euro.

