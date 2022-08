VERBIO-Aktie mit Kursplus: Hauck Aufhäuser Investment Banking belässt VERBIO auf 'Buy'

Die staatlichen Eingriffe in den Markt für Biotreibstoffe in den USA seien vorteilhaft für VERBIO , schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Um deren Nutzung zu fördern, habe die US-Regierung ein Programm im Umfang von 500 Millionen US-Dollar aufgelegt. VERBIO werde auf dem US-Markt immer aktiver, das dürfte sich in den kommenden Jahren fortsetzen.

Die VERBIO-Aktie steigt im XETRA-Handel am Dienstag zweitweise um 1,97 Prozent auf 69,85 Euro.

/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2022 / 08:17 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2022 / 08:18 / MESZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Bildquellen: Verbio