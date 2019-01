Citigroup: Die Märkte sind offiziell im Panik-Modus - Warum das für Anleger ein gutes Zeichen ist

In ihrer Sentimentsanalyse, dem Panik / Euphorie-Modell, kommt die Citigroup jüngst zu einem ernüchternden Ergebnis: Nach den massiven Kursrückgängen der vergangenen Monate hat das Modell im letzten Monat Panikwerte erreicht, erklärt Citigroup-Chefstratege Tobias Levkovich.

Panik eröffnet Chancen

Doch die Angst der Anleger ist möglicherweise übertrieben. Denn die jüngsten Kursabschläge böten Anlegern auch Chancen, so der Experte in einer Mitteilung an Kunden des Finanzhauses. Der Eintritt in den Panik-Modus weise auf eine kommende Aufwärtsbewegung hin. Er rechne mit "hohen Gewinnwahrscheinlichkeiten mit einer Chance auf einen 18-prozentigen Kursanstieg" innerhalb der kommenden 12 Monate.

In der Vergangenheit hat sich das Panik / Euphorie-Modell der Citigroup als durchaus verlässlich bei der Vorhersage von Marktbewegungen erwiesen. So hatte das Modell eine "Euphorie" auf Anlegerseite im Jahr 1999 ausgemacht - nur ein Jahr später war die Dotcom-Blase geplatzt. Auch 2016 hatte das Modell einen Anstieg der Märkte vorweggenommen, nachdem zuvor ein "Panik"-Level eingetreten war. Ende 2017 hatte der Euphorie-Indikator dann erneut angeschlagen, bevor 2018 auf breiter Front Verkäufe eingesetzt hatten.

Warum senkt die Citigroup dann ihr Kursziel?

Trotz der Erwartung eines kommenden Aufwärtstrends, senkt Tobias Levkovich sein Kursziel für den S&P 500. Bis zum Jahresende 2019 sieht der Citigroup-Chefstratege den US-Index nun bei 2.850 Punkten, das ist rund acht Prozent unter der bisherigen Prognose von 3.100 Zählern. Warum die US-Bank ihr Kursziel in Erwartung eines Aufwärtstrends senkt, begründen die Finanzexperten damit, dass in der vorherigen Prognose weder die Konjunkturschwäche in Europa und den Schwellenländern berücksichtigt worden sei, noch habe man zum damaligen Zeitpunkt Einblick in die Folgen der waghalsigen Handelspolitik gehabt. Nichtsdestotrotz bedeutet das neue Kursziel ein Plus von rund 14 Prozent zum Schlusskurs des S&P 500 im Dezember 2018.

2019 wird ein durchwachsenes Jahr

Auch wenn der Experte der Citigroup für 2019 mit steigenden Kursen rechnet, sollten Anleger aber nicht auf ein ruhiges Handelsjahr hoffen. "2019 wird ein weiteres volatiles Jahr für Aktien", warnt Levkovich. Dabei verweist der Chefstratege insbesondere auf die Unsicherheit bezüglich der Zinspolitik der US-Notenbank.



