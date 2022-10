Sartorius-Aktie fällt: Im 3. Quartal verfehlt Sartorius die Erwartungen leicht - Warburg Research belässt Sartorius auf 'Buy'

Für das Gesamtjahr wird der im TecDAX und DAX notierte Konzern etwas vorsichtiger und rechnet jetzt mit einem Umsatzanstieg in der unteren Hälfte der bisherigen Prognosebandbreite, bestätige aber die Margenprognose.

In den Monaten Juli bis September stieg der Umsatz um 17,3 Prozent auf 1,053 Milliarden Euro, wie aus der Quartalsmitteilung der Sartorius AG hervorgeht. Währungsbereinigt lag der Anstieg bei 8,7 Prozent. Analysten hatten im Konsens einen leicht höheren Umsatz von 1,059 Milliarden Euro erwartet.

Der Auftragseingang ging derweil gegenüber dem starken Vorjahresquartal um 14,0 Prozent auf 952,4 Millionen Euro zurück. Dies ist auf einen Rückgang der Aufträge in der Sparte Bioprocess Solutions zurückzuführen. Im Bereich Lab Products & Service legten die Order im Quartal zu.

Die Nachfrage im Bioprozess-Geschäft habe sich wie erwartet "nach zwei pandemiebedingt von starken Sondereffekten beeinflussten Jahren" normalisiert, sagte Vorstandschef Joachim Kreuzburg laut der Mitteilung.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte um 13,8 Prozent auf 354 Millionen Euro zu. Daraus ergab sich eine operative EBITDA-Marge von 33,6 Prozent. Der bereinigte Gewinn nach Steuern und Dritten stieg um 13,5 Prozent auf 167,3 Millionen Euro. Analysten hatten ein bereinigtes EBITDA von 357 Millionen und einen bereinigten Gewinn unter dem Strich von 171 Millionen Euro prognostiziert.

Sartorius hat die Umsatzprognosen für seine beiden Sparten präzisiert. Für die Sparte Bioprocess Solutions, die Technologien für die Herstellung von Biopharmazeutika und Impfstoffen anbietet, erwartet der Laborausrüster nun ein Umsatzwachstum in der unteren Hälfte der bisherigen Bandbreite von etwa 17 bis 21 Prozent. Darin enthalten ist ein Beitrag aus Akquisitionen von etwa 2 Prozentpunkten.

Die Sparte steuerte in den ersten neun Monaten fast 80 Prozent zum Konzernumsatz in Höhe von 3,11 Milliarden Euro bei. Den Konzernumsatz sieht Sartorius im Gesamtjahr jetzt auch in der unteren Hälfte der prognostizierten Bandbreite von etwa 15 Prozent bis 19 Prozent.

Bei der auf Technologien für die Life-Science-Forschung und Pharmalabore spezialisierten Sparte Lab Products & Services rechnet die Sartorius AG dagegen nun mit Umsatzwachstum in der oberen Hälfte der angepeilten Spanne von etwa 6 bis 10 Prozent, davon etwa 1 Prozentpunkt aus Akquisitionen.

Die operativen EBITDA-Margen werden unverändert bei 36 Prozent bzw. 26 Prozent erwartet. Die Konzernmarge soll im Gesamtjahr etwa 34 Prozent erreichen.

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Sartorius (Sartorius vz) nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 471 Euro belassen. Auf den ersten Blick sei es ein solides drittes Quartal gewesen, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Auftragseingänge seien aber noch gedämpft im Vergleich zum extrem starken Vorjahreswert.

Sartorius und Stedim leiden unter trüberen Aussichten

Die Aktien von Sartorius und ihrer französischen Tochter Sartorius Stedim Biotech haben am Mittwoch mit massiven Verlusten auf einen gedämpften Umsatzausblick des Pharma- und Laborausrüsters reagiert. Die Sartorius-Vorzugsaktien sackten nach einer zuletzt deutlichen Kurserholung auf den tiefsten Stand seit Anfang Juli ab und notierten via XETRA zuletzt 14,85 Prozent tiefer bei 329,80 Euro. Damit waren sie klares Schlusslicht im DAX. Von dem im November 2021 erreichten Rekord bei 631,60 Euro ist die Aktie inzwischen meilenweit entfernt. Die Papiere von Sartorius Stedim Biotech büßten am Mittwoch zuletzt 14,0 Prozent auf 299,80 Euro ein.

Sartorius verzeichnete auch im dritten Quartal hohe Zuwächse bei Umsatz- und Gewinn, allerdings verlangsamte sich zuletzt das Wachstumstempo. Firmenchef Joachim Kreuzburg machte daher Abstriche beim Umsatzziel für 2022. Die operative Ebitda-Marge wird jedoch unverändert bei rund 34 Prozent erwartet - und damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Der Konzern und auch die Aktie hatten durch die Pandemie eine rund zweijährige Sonderkonjunktur erlebt und waren auch bei den Investoren lange gefragt gewesen. Doch inzwischen lässt der Corona-Rückenwind nach.

Ein Händler verwies am Morgen auf die gedämpfte Prognose, zudem erschienen Umsatz und Auftragseingang "einen Hauch" geringer als erwartet, wie er sagte. Auf den ersten Blick sei es ein solides drittes Quartal gewesen, schrieb Analyst Michael Heider von Warburg Research. Die Auftragseingänge seien aber noch gedämpft im Vergleich zum extrem starken Vorjahreswert.

Der Umsatz des Pharma- und Laborausrüsters habe seine Prognose und die Konsensschätzung getroffen, merkte Analyst Michael Leuchten von der UBS in einer Ersteinschätzung an. Die Ergebniskennziffern seien hingegen leicht hinter den durchschnittlichen Markterwartungen zurückgeblieben.

Auf absoluter Basis habe der Umsatz zwar die Erwartungen erfüllt, bereinigt um Währungseffekte seien sie aber ebenso wie beim Gewinn je Aktie verfehlt worden, betonte Analyst Odysseas Manesiotis von der Privatbank Berenberg. Er bleibt aber optimistisch für die Aktie, denn die Vergleichszahlen des Vorjahres sollten in den kommenden Quartalen sinken.

