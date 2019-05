Börsenexperte: Uber-Anleger benötigen nach verpatztem Debüt "mehr Geduld"

Aktien in diesem Artikel Alibaba 157,60 EUR

Enttäuschendes Uber-Börsendebüt

Nach Monaten des Wartens fand letzten Freitag endlich der vielbeachtete Börsengang von Uber statt. Als größter IPO seit dem Sprung des chinesischen Online-Händlers Alibaba aufs Börsenparkett 2014, gab es sehr hohe Erwartungen an das Debüt des Fahrdienstvermittlers. Diese wurden allerdings herbe enttäuscht, als klar wurde, dass der Erstkurs der Uber-Aktie mit 42 US-Dollar unter dem Ausgabepreis von 45 US-Dollar lag. Im Handelsverlauf verlor der Anteilsschein schlussendlich 7,6 Prozent. Und auch am zweiten Handelstag der Aktie setzte sich die Talfahrt fort: Nach dem Wochenende büßte der Anteilsschein in einem zugegebenermaßen äußerst schwachen Marktumfeld 10,75 Prozent auf 37,10 US-Dollar ein, und steht damit derzeit 17,56 Prozent tiefer, gemessen am Ausgabepreis (Stand: Schlusskurs vom 13.05.2019).

Zweifel an Profitabilität

Experten begründeten MarketWatch zufolge den Absturz der Uber-Papiere mit Zweifeln von Anlegern an der Bewertung des Fahrten-Anbieters. Auch die ungewisse Profitabilität des Unternehmens scheint viele Investoren abgeschreckt zu haben. Denn die Fahrdienst-App schreibt derzeit tiefrote Zahlen und informierte vor dem Börsengang darüber, dass es ungewiss sei, ob es je Gewinne einfahren würde. Daneben hat Uber aufgrund seiner Expansion in verschiedenste Länder der Welt noch immer mit unterschiedlichen Regulationen und Gesetzen in den verschiedenen Regionen zu kämpfen.

Auch Lyft-Aktie auf Talfahrt

Belastet wurde der Börsengang des Unternehmens zusätzlich durch den volatilen Aktienverlauf des Konkurrenten Lyft. Nach einem fulminanten Debüt des Fahrdienst-Anbieters geriet die Lyft-Aktie in den vergangenen Wochen zunehmend unter Druck. Derzeit hat sie seit ihrem Ausgabepreis bei 72 US-Dollar 33,13 Prozent verloren (Stand: Schlusskurs vom 13.05.2019).

Wedbush Securities-Analyst bleibt optimistisch

Es scheint, alles würde darauf hindeuten, dass ein Investment in Uber derzeit keine gute Idee sei. Jedoch sieht das Wedbush Securities-Analyst, Dan Ives, anders. Schon vor dem Börsendebüt zeigte sich der Investmentexperte gegenüber der Uber-Aktie bullish und veranschlagte eine Bewertung von "Overweight", sowie ein Kursziel von 65 US-Dollar. Auch nach dem enttäuschenden IPO hält Ives noch an seiner Einschätzung fest und bekräftigte gegenüber MarketWatch seine bullishe Einschätzung.

Langfristig noch viele Wachstumschancen

Zwar gab er zu, dass Uber nicht gerade einen glänzenden Start hingelegt habe, er mahnte Anleger jedoch zu "mehr Geduld". Seiner Meinung nach werde es noch einige Zeit dauern, bis die Bewertungen von Uber und auch Lyft richtig "verdaut" wären. Allerdings sehe er viel Potenzial in den sich fortsetzenden Investitionen, die Uber tätige, um seinen Marktanteil noch weiter auszubauen. Dies führe auf lange Sicht zu einer besseren Wettbewerbsfähigkeit, so Ives. Darüber hinaus hätte das Unternehmen mit seinen weiteren Nebenbereichen wie den Lebensmittellieferdienst Uber Eats und der Logistiksparte Uber Freight noch viele weitere Möglichkeiten, sein Portfolio zu erweitern und sich zu einer Online-Plattform für verschiedene Dienstleistungen zu entwickeln. Es sei klar, dass der Erfolg nicht "über Nacht" passieren würde. Geduld sei hier der Schlüssel. Schließlich handele es sich Ives zufolge bei der Fahrtenvermittlung um einen billionenschweren weltweiten Markt, weshalb er an seiner bullishen Haltung festhalte. Nun bleibt abzuwarten, ob Uber in den kommenden Jahren wirklich die Entwicklung hinlegen kann, die Ives erwartet.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BigTunaOnline / Shutterstock.com, Casimiro PT / Shutterstock.com