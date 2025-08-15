Laxmi India Finance stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Laxmi India Finance präsentierte am 13.08.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,34 INR gegenüber 1,14 INR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite standen 700,8 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 508,4 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
