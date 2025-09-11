Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Montagnachmittag verlustreich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lenovo Group. Die Lenovo Group-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 1,29 EUR.

Das Papier von Lenovo Group gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 15:59 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 1,29 EUR abwärts. Die Lenovo Group-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,26 EUR ab. Bei 1,29 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 22.612 Lenovo Group-Aktien.

Bei einem Wert von 1,68 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.02.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lenovo Group-Aktie somit 23,48 Prozent niedriger. Bei 0,83 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lenovo Group-Aktie 35,33 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,390 HKD an Lenovo Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,058 USD.

Lenovo Group veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 HKD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 146,97 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 120,76 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lenovo Group einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

