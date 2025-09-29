Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group tendiert am Vormittag südwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lenovo Group gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Lenovo Group-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 1,25 EUR ab.

Um 09:18 Uhr fiel die Lenovo Group-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 1,25 EUR ab. Im Tief verlor die Lenovo Group-Aktie bis auf 1,25 EUR. Mit einem Wert von 1,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Lenovo Group-Aktien beläuft sich auf 914 Stück.

Bei einem Wert von 1,68 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.02.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 33,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,058 USD. Im Vorjahr erhielten Lenovo Group-Aktionäre 0,390 HKD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lenovo Group am 13.08.2025. Das EPS wurde auf 0,32 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,16 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 146,97 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 21,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 120,76 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Lenovo Group im Jahr 2026 0,129 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lenovo Group-Anleger freuen

Lenovo hält trotz US-Importzöllen an Produktion in China fest - Lenovo-Aktie tiefer