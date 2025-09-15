Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen

Kurs der Lenovo Group

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lenovo Group. Das Papier von Lenovo Group befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 1,2 Prozent auf 1,27 EUR ab.

Das Papier von Lenovo Group befand sich um 09:15 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 1,2 Prozent auf 1,27 EUR ab. Die Lenovo Group-Aktie sank bis auf 1,27 EUR. Bei 1,27 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Bei einem Wert von 1,68 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.02.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,83 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lenovo Group-Aktie damit 52,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,390 HKD an Lenovo Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,058 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lenovo Group am 13.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,16 HKD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 146,97 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 120,76 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lenovo Group-Gewinn in Höhe von 0,130 USD je Aktie aus.

