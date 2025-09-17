Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Donnerstagvormittag im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Lenovo Group. Die Lenovo Group-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 1,29 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Lenovo Group-Aktie notierte um 09:15 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 1,29 EUR. Der Kurs der Lenovo Group-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,29 EUR nach. Bei 1,31 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 800 Lenovo Group-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 1,68 EUR erreichte der Titel am 21.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lenovo Group-Aktie 30,48 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,83 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lenovo Group-Aktie derzeit noch 35,43 Prozent Luft nach unten.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,390 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,058 USD.
Am 13.08.2025 hat Lenovo Group die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,32 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,16 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 146,97 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 120,76 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.
Die Lenovo Group-Bilanz für Q2 2026 wird am 30.10.2025 erwartet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lenovo Group-Gewinn in Höhe von 0,129 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lenovo Group-Anleger freuen
Lenovo hält trotz US-Importzöllen an Produktion in China fest - Lenovo-Aktie tiefer
Nachrichten zu Lenovo Group Ltd.
Analysen zu Lenovo Group Ltd.
