Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Nachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lenovo Group. Die Aktionäre schickten das Papier von Lenovo Group nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 1,30 EUR.
Das Papier von Lenovo Group gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 15:59 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 1,30 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Lenovo Group-Aktie bis auf 1,29 EUR. Bei 1,31 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 12.877 Lenovo Group-Aktien.
Am 21.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,68 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,98 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,83 EUR am 09.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lenovo Group-Aktie 35,68 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,058 USD, nach 0,390 HKD im Jahr 2025.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Lenovo Group am 13.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,32 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lenovo Group 0,16 HKD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lenovo Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 146,97 Mrd. HKD im Vergleich zu 120,76 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Lenovo Group am 30.10.2025 vorlegen.
Von Analysten wird erwartet, dass Lenovo Group im Jahr 2026 0,129 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Analysen zu Lenovo Group Ltd.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2012
|Lenovo Group overweight
|Morgan Stanley
|17.08.2012
|Lenovo Group buy
|Citigroup Corp.
|22.06.2012
|Lenovo Group neutral
|Nomura
|03.05.2012
|Motorola Mobility equal-weight
|Barclays Capital
|07.02.2012
|Lenovo Group neutral
|Nomura
