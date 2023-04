LEONI Aktie News: LEONI am Mittwochmittag mit kräftigen Verlusten

Aktien in diesem Artikel LEONI 0,43 EUR

Das Papier von LEONI befand sich um 11:46 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 16,4 Prozent auf 0,490 EUR ab. In der Spitze fiel die LEONI-Aktie bis auf 0,480 EUR. Bei 0,511 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 415.249 LEONI-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,765 EUR) erklomm das Papier am 06.04.2022. Der aktuelle Kurs der LEONI-Aktie ist somit 94,982 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,166 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 195,003 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,88 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte LEONI am 15.11.2022.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte LEONI am 11.05.2023 vorlegen. Am 15.05.2024 wird LEONI schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LEONI-Aktie

Bildquellen: Leoni