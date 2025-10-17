Lexston Mining verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Das EPS lag bei -0,04 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,100 CAD je Aktie erzielt worden.

Lexston Mining präsentierte am 15.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel.

