Linde Aktie News: DAX Aktie Linde tritt am Freitagmittag auf der Stelle

Zum Vortag unverändert notierte die Linde-Aktie um 12:22 Uhr im XETRA-Handel bei 320,20 EUR. Die Linde-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 321,30 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Linde-Aktie bisher bei 319,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 320,35 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 185.418 Linde-Aktien umgesetzt.

Am 25.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 334,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Linde-Aktie 4,33 Prozent zulegen. Bei 244,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.02.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,23 Prozent würde die Linde-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 334,60 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Linde am 27.10.2022. Das EPS wurde auf 3,10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,73 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.797,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Linde einen Umsatz von 7.668,00 USD eingefahren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.02.2023 veröffentlicht.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Linde-Gewinn in Höhe von 12,05 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Linde-Aktie

November 2022: Experten empfehlen Linde-Aktie mehrheitlich zum Kauf

In diese US-Akien hat die Deutsche Bank im dritten Quartal investiert

Oktober 2022: Experten empfehlen Linde-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Linde plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc

Bildquellen: Linde