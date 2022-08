Linde Aktie News: Linde legt am Nachmittag zu

Die Linde-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 297,25 EUR. Die Linde-Aktie legte bis auf 297,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 294,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Linde-Aktien beläuft sich auf 198.966 Stück.

Am 06.06.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 315,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Linde-Aktie mit einem Kursplus von 5,74 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2022 bei 244,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Linde-Aktie ist somit 21,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 322,50 EUR für die Linde-Aktie.

Linde ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Linde hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,70 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 8.457,00 USD gegenüber 7.584,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Linde wird am 15.11.2022 gerechnet.

Experten taxieren den Linde-Gewinn für das Jahr 2022 auf 11,95 USD je Aktie.

