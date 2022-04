Linde Aktie News: Linde gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Linde-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:22 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 294,55 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Linde-Aktie bisher bei 296,35 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 290,25 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 301.218 Linde-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (309,35 EUR) erklomm das Papier am 05.01.2022. Derzeit notiert die Linde-Aktie damit 5,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 235,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.05.2021). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Linde-Aktie wird bei 315,83 EUR angegeben.

Am 13.05.2022 hat Linde die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Linde hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,77 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,30 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,27 Milliarden USD – eine Minderung von 12,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,30 Milliarden USD eingefahren.

Mit der Vorlage der Q1 2022-Bilanz von Linde rechnen Experten am 13.05.2022.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,06 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Linde