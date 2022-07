Linde Aktie News: Linde tendiert am Vormittag nordwärts

Um 15.07.2022 09:22:00 Uhr wies die Linde-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 267,60 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Linde-Aktie bei 268,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 267,15 EUR. Von der Linde-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.818 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (315,35 EUR) erklomm das Papier am 06.06.2022. 15,14 Prozent Plus fehlen der Linde-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 239,45 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Linde-Aktie.

Analysten bewerten die Linde-Aktie im Durchschnitt mit 322,83 EUR.

Linde ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,77 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Linde 2,49 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,36 Prozent auf 8.211,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.243,00 USD in den Büchern gestanden.

Linde dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 präsentieren. Am 28.07.2023 wird Linde schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 11,93 USD je Linde-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Linde-Aktie

Erste Schätzungen: Linde zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Top 10: Die zehn teuersten Unternehmen in Deutschland

Aktien uneins: Airbus und Linde wollen bei Wasserstoff-Versorgung an Flughäfen kooperieren - Airbus-Chef erwartet weitere Lieferkettenprobleme

Ausgewählte Hebelprodukte auf Linde plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc

Bildquellen: Linde