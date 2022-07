Linde Aktie News: Linde am Dienstagmittag im Minusbereich

Die Linde-Aktie notierte um 19.07.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 272,25 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Linde-Aktie bei 269,30 EUR. Bei 272,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Linde-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 155.917 Stück gehandelt.

Am 06.06.2022 markierte das Papier bei 315,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Linde-Aktie somit 13,67 Prozent niedriger. Am 20.07.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 239,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Linde-Aktie mit einem Verlust von 13,70 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 322,83 EUR je Linde-Aktie aus.

Am 28.04.2022 äußerte sich Linde zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,77 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,49 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.211,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 7.243,00 USD ausgewiesen worden waren.

Linde wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 28.07.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Linde-Aktie in Höhe von 13,15 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Linde-Aktie

