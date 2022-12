Linde Aktie News: DAX Aktie Linde am Vormittag gesucht

Im XETRA-Handel gewannen die Linde-Papiere um 09:22 Uhr 0,6 Prozent. Die Linde-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 309,85 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 309,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 13.593 Linde-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.11.2022 markierte das Papier bei 334,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,54 Prozent hinzugewinnen. Am 24.02.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 244,00 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Linde-Aktie ist somit 26,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 334,60 EUR für die Linde-Aktie.

Am 27.10.2022 legte Linde die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,10 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Linde ein EPS von 2,73 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.797,00 USD – ein Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Linde 7.668,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.02.2023 erfolgen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,06 USD je Linde-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Linde