Heute im Fokus
Gipfel von Trump und Putin am Abend: DAX wenig bewegt -- Wall Street uneins -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- DroneShield, Bullish, Buffett Depot, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Top News
Intel-Aktie springt hoch: US-Regierung denkt wohl über Einstieg bei Intel nach Intel-Aktie springt hoch: US-Regierung denkt wohl über Einstieg bei Intel nach
Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vorsichtig Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vorsichtig
Lindt prüft wegen Zöllen Produktionsverlagerung in die USA - Agentur

15.08.25 17:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
11.520,00 CHF -70,00 CHF -0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der Schweizer Schokoladenhersteller Lindt & Spruengli erwägt offenbar, seine Produktion von Osterhasen und anderer hohler Schokoladenfiguren wegen der Zölle von Deutschland in die USA zu verlagern. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, soll der Konzern zudem prüfen, die Herstellung von Produkten für den kanadischen Markt von einem Werk in Boston nach Europa zu verlagern. Damit könnten die Schweizer Vergeltungszölle umgehen, die Kanada gegenüber den USA eingeführt hat. Lindt erklärte, dass man seit mehreren Jahren zusätzliche Investitionen in den USA prüfte. Zu konkreten Plänen wollten sich die Schweizer aber nicht äußern.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 15, 2025 11:00 ET (15:00 GMT)

