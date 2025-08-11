Lindt prüft wegen Zöllen Produktionsverlagerung in die USA - Agentur
DOW JONES--Der Schweizer Schokoladenhersteller Lindt & Spruengli erwägt offenbar, seine Produktion von Osterhasen und anderer hohler Schokoladenfiguren wegen der Zölle von Deutschland in die USA zu verlagern. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, soll der Konzern zudem prüfen, die Herstellung von Produkten für den kanadischen Markt von einem Werk in Boston nach Europa zu verlagern. Damit könnten die Schweizer Vergeltungszölle umgehen, die Kanada gegenüber den USA eingeführt hat. Lindt erklärte, dass man seit mehreren Jahren zusätzliche Investitionen in den USA prüfte. Zu konkreten Plänen wollten sich die Schweizer aber nicht äußern.
August 15, 2025 11:00 ET (15:00 GMT)
