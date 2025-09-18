DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +0,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.451 +0,1%Euro1,1773 -0,1%Öl67,29 -0,3%Gold3.658 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Aumovio AUM0V1 Tesla A1CX3T Intel 855681 Continental 543900 SAP 716460 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: DAX schließt klar im Plus -- US-Börsen letztlich höher -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Stromverbrauch im Stand-By: Mit den richtigen Steckdosen lässt sich viel Energie sparen Stromverbrauch im Stand-By: Mit den richtigen Steckdosen lässt sich viel Energie sparen
Fresenius Medical Care-Aktie: Beteiligung an Value-Based-Care-Geschäft erhöht Fresenius Medical Care-Aktie: Beteiligung an Value-Based-Care-Geschäft erhöht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!

Linken-Politiker: Auch NVA-Soldaten könnten Reservisten sein

19.09.25 05:22 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts der Personalprobleme der Bundeswehr schlägt der Linken-Politiker Dietmar Bartsch vor, auch frühere Soldaten der Nationalen Volksarmee der DDR als Reservisten heranzuziehen. "Auch wenn alle früheren NVA-Soldaten inzwischen über 50 Jahre alt sind, sollte man überdenken, ob ihr kompletter Ausschluss aufrechterhalten werden soll", sagte Bartsch der "Süddeutschen Zeitung". Es könnte unter anderem im Heimatschutz viele Aufgaben geben.

Wer­bung

Bartsch selbst hatte seinen Grundwehrdienst in einem Fallschirmjägerbataillon der NVA absolviert. Die Armee, die nach der Wiedervereinigung aufgelöst wurde, war dem Schutz der sozialistischen Staatsform verpflichtet.

Die Heimatschutzregimenter der Bundeswehr bestehen zum Großteil aus Reservisten, sie stellen im Krisen- und Verteidigungsfall sicher, dass Truppen schnell und sicher zu ihrem Einsatzort kommen und die Infrastruktur geschützt wird. Reservist ist jeder, der in der Bundeswehr gedient und seinen Dienstgrad nicht verloren hat - rechnerisch sind das 860.000 Menschen.

Bundeswehr soll 260.000 aktive Soldaten haben

Angesichts der Bedrohung durch Russland soll die Bundeswehr von derzeit rund 182.000 auf 260.000 aktive Soldaten anwachsen. Hinzukommen sollen 200.000 Reservisten, deren Zahl vor allem mit dem neuen, zunächst auf Freiwilligkeit beruhenden Wehrdienst gesteigert werden soll. Manche Heimatschutzregimenter haben zuletzt auch "Ungediente" ausgebildet, also Interessierte ohne Berührungspunkte zur Bundeswehr./toz/DP/zb