Ausblick: Jefferies Financial Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Jefferies Financial Group lädt am 29.09.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.08.2025 endete.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,800 USD je Aktie gegenüber 0,750 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,92 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 20,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,43 Milliarden USD in den Büchern standen.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,55 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,99 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,04 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 10,62 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Nachrichten zu Jefferies Financial Group
Analysen zu Jefferies Financial Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.12.2015
|Leucadia National Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|23.10.2009
|Leucadia Basisdepotaufnahme
|boerse.de-Aktienbrief
|22.05.2009
|Leucadia Basisdepotaufnahme
|boerse.de-Aktienbrief
|Datum
|Rating
|Analyst
|Datum
|Rating
|Analyst
