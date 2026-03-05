DAX24.270 +0,3%Est505.894 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4800 +3,4%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.563 +0,2%Euro1,1622 -0,1%Öl82,69 +0,1%Gold5.155 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX dreht ins Plus -- Asiens Börsen mit Erholung -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA, Bayer, DroneShield, Dürr im Fokus
Top News
Statt D-Wave, Rigetti & Co.: Ist diese "langweilige" Aktie der eigentliche Quantencomputer-Star? Statt D-Wave, Rigetti & Co.: Ist diese "langweilige" Aktie der eigentliche Quantencomputer-Star?
So viel Verlust hätte ein Investment in Polkadot von vor 3 Jahren bedeutet So viel Verlust hätte ein Investment in Polkadot von vor 3 Jahren bedeutet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Linnemann zu neuer Grundsicherung: System 'wieder gerechter' machen

05.03.26 09:13 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Vor der Bundestagsabstimmung über Verschärfungen beim Bürgergeld verteidigt CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann die Pläne der schwarz-roten Koalition. "Wir werden uns auf diejenigen konzentrieren, die wirklich Hilfe brauchen. Und diejenigen, die arbeiten können, müssen auch einer Arbeit nachgehen", sagte er in der RTL/ntv-Sendung "Frühstart".

Wer­bung

"Das erwarten übrigens die Menschen von uns, die jeden Tag arbeiten gehen", argumentierte Linnemann. Wenn der Sozialstaat von diesen Menschen nicht mehr akzeptiert werde, weil sie das Gefühl hätten, es gehe nicht gerecht zu, dann funktioniere das System nicht. "Und deswegen machen wir es wieder gerechter." Aufgabe sei es, nicht Arbeitslosigkeit zu verwalten, sondern die Menschen in Arbeit zu bringen.

Der Bundestag stimmt heute über die Umgestaltung des Bürgergelds, das künftig Grundsicherungsgeld heißen soll. Die Reform soll verschärfte Regeln für die mehr als fünf Millionen Bezieherinnen und Bezieher des Bürgergelds bringen - etwa die komplette Streichung bei drei versäumten Jobcenter-Terminen. Die Regierung erhofft sich dadurch Einsparungen. Das Bürgergeld in heutiger Form gilt seit Anfang 2023. Damals wurde unter anderem Weiterbildung Vorrang vor direkter Job-Vermittlung gegeben - nun wird dieses Prinzip wieder umgekehrt./jce/DP/stk