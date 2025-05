Litauen: EU-Sanktionspaket gegen Moskau muss 'Molotowcocktail' sein

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauens Präsident Gitanas Nauseda dringt angesichts des anhaltenden Angriffskriegs Russlands und fortwährender Attacken auf die Ukraine auf stärkere EU-Sanktionen gegen Moskau. "Putin bringt die ganze Welt gegen sich auf und verdient wirklich viel härtere Sanktionen als die derzeit geltenden", sagte das Staatsoberhaupt des baltischen EU- und Nato-Landes im litauischen Fernsehen. "Ich hoffe wirklich, dass unsere Kollegen in der Europäischen Union verstehen, dass das 17. Sanktionspaket nur ein Aufwärmen war. Wir müssen ein 18. Sanktionspaket vorbereiten, das wirklich einem Molotowcocktail gleicht."

Wer­bung Wer­bung

Die EU hatte in der Vorwoche weitere Sanktionen gegen Russland in Kraft gesetzt. Das mittlerweile 17. Paket mit Strafmaßnahmen sieht unter anderem eine weitere Verschärfung des Vorgehens gegen die sogenannte russische Schattenflotte für den Transport von Öl und Ölprodukten vor. Ein 18. Sanktionspaket sei bereits in Planung. Litauen gehört international zu den entschlossensten Unterstützern Kiews.

"Völlig angemessene Aussage"

Russland hatte die Ukraine in den vergangenen Tagen massiv aus der Luft attackiert. Die Angriffe wurden auch von US-Präsident Donald Trump kritisiert, der Russland mit neuen Sanktionen drohte und Kremlchef Wladimir Putin vorwarf, "absolut verrückt" geworden zu sein. "Das sind starke Worte und eine völlig angemessene Aussage, denn für uns ist das schon lange klar", sagte Nauseda. Die Ukraine verteidigt sich seit 2022 gegen eine großangelegte russische Invasion./awe/DP/men