Nach US-Inflationsdaten: US-Börsen schwächer -- DAX schließt kaum verändert -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- Palantir, AMD, Intel, Google, JPMorgan, BioNTech, Rüstungsaktien im Fokus
Bitpanda-Aktie voraus? Krypto-Handelsplattform will wohl in Frankfurt an die Börse
Boeing-Aktie steigt deutlich: Auftrags-Boom zum Jahresauftakt - Airbus 2025 bei Bestellungen überholt
Trading-Blog Roland Jegen

Livetrading: DAX Tag 8 im Trend – kommt die Korrektur? Nasdaq-Level im Fokus

13.01.26 21:35 Uhr

Livetrading: DAX Tag 8 im Trend – kommt die Korrektur? Nasdaq-Level im Fokus | finanzen.net
Aufzeichnung des heutigen Webinars:

Heute im Livetrading schauen wir auf den DAX im Modus „Turnaround Tuesday“: erst Abverkauf am Vormittag, dann komplette Drehung und schließlich sogar ein neues Allzeithoch – verstärkt durch die Reaktion auf die CPI-Verbraucherpreise. Wir sprechen darüber, warum sich Märkte an Allzeithochs oft „zäh“ anfühlen, wieso Volatilität dort häufig abnimmt und weshalb ich in so einer Phase eher die Longseite bevorzuge, solange keine klare Trendumkehr erkennbar ist.

Im zweiten Teil geht’s ins Livetrading zur Nasdaq-Eröffnung: Welche Rolle spielen die Wochenhochs, welche Unterstützungen/ Widerstände sind entscheidend und wie lese ich die Struktur in Echtzeit? Statt „Richtung raten“ geht es um Regelwerk, saubere Setups und Risikosteuerung – inklusive der Frage, wann man besser an der Seitenlinie bleibt, wenn die Eröffnung zu chaotisch ist oder News zu viel Zufall ins Spiel bringen.

Außerdem werfen wir einen Blick auf das Umfeld: Dow Jones-Gewichtungen (u.a. Banken wie Goldman Sachs, JP Morgan, American Express), mögliche Impulse durch kommende Zahlen und warum Sentiment für viele ein Kontraindikator sein kann. Nebenbei streifen wir auch Themen wie Nvidia (Ausblick 2026) und auffällige Moves einzelner Aktien – mit dem Fokus darauf, was ich tatsächlich trade (und was nicht), wenn der Markt zwischen Range und Ausbruch hin- und herpendelt.

Ab morgen live interktiv dabei sein:

Jetzt kostenlos anmelden

Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.


