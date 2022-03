EnBW baut Geschäft mit Flüssigerdgas aus - EnBW-Aktie im Plus

Aktien in diesem Artikel EnBW 88,00 EUR

4,76% Charts

News

Analysen

In einem ersten Schritt beabsichtige die EnBW mindestens drei Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr über das Terminal in Stade zu beziehen, wie EnBW und der Betreiber Hanseatic Energy Hub (HEH) am Donnerstag mit Blick auf eine unterzeichnete Absichtserklärung mitteilten. Das Terminal in Stade soll ab 2026 bereitstehen und in der Endstufe über eine geplante Regasifizierungskapazität von zwölf 12 Milliarden Kubikmetern pro Jahr verfügen. LNG wird bei minus 162 Grad transportiert und dann wieder erwärmt und in Gas umgewandelt, um in die Netze eingespeist zu werden.

/hr/DP/eas

STADE/KARLSRUHE (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf EnBW Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf EnBW Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf EnBW

Bildquellen: EnBW