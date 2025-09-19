Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Lockheed Martin am Montagnachmittag ins Plus

Kurs der Lockheed Martin

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lockheed Martin. Die Lockheed Martin-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 476,36 USD.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 476,36 USD zu. Die Lockheed Martin-Aktie legte bis auf 476,92 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 473,67 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 27.768 Lockheed Martin-Aktien.

Am 22.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 617,25 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 29,58 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.07.2025 bei 410,11 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 13,91 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 12,75 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 13,35 USD aus.

Lockheed Martin gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,46 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,85 USD je Aktie erzielt worden. Lockheed Martin hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,16 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 21,95 USD je Lockheed Martin-Aktie.

