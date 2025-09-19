DAX23.478 -0,7%ESt505.432 -0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,5%Dow46.255 -0,1%Nas22.676 +0,2%Bitcoin96.296 -2,0%Euro1,1764 +0,2%Öl66,22 -0,7%Gold3.718 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Porsche PAG911 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Porsche Automobil vz. PAH003 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Apple 865985 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- Wall Street im Minus -- Pfizer plant Metsera-Übernahme -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, Quantenaktien im Fokus
Top News
Oracle-Aktie im Plus: Neue Doppelspitze bildet Fokus auf KI ab - TikTok-Deal vor Unterzeichnung Oracle-Aktie im Plus: Neue Doppelspitze bildet Fokus auf KI ab - TikTok-Deal vor Unterzeichnung
Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte. Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!
Kurs der Lockheed Martin

Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Lockheed Martin am Montagnachmittag ins Plus

22.09.25 16:11 Uhr
Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Lockheed Martin am Montagnachmittag ins Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lockheed Martin. Die Lockheed Martin-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 476,36 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lockheed Martin Corp.
405,30 EUR 1,40 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 476,36 USD zu. Die Lockheed Martin-Aktie legte bis auf 476,92 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 473,67 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 27.768 Lockheed Martin-Aktien.

Am 22.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 617,25 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 29,58 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.07.2025 bei 410,11 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 13,91 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 12,75 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 13,35 USD aus.

Lockheed Martin gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,46 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,85 USD je Aktie erzielt worden. Lockheed Martin hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,16 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 21,95 USD je Lockheed Martin-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK stabilisieren sich nach strategischen Nachrichten

Rheinmetall-Aktie stabil: Lürssen-Militärwerft vor Übernahme - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins

In eigener Sache

Übrigens: Lockheed Martin und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lockheed Martin

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lockheed Martin

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lockheed Martin Corp.

DatumRatingAnalyst
25.07.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
29.03.2018Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
30.01.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.07.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
30.01.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
14.11.2016Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
09.11.2016Lockheed Martin BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.03.2018Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
25.10.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
25.01.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
10.11.2016Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.05.2016Lockheed Martin UnderweightBarclays Capital
30.11.2015Lockheed Martin UnderweightBarclays Capital
26.04.2007Lockheed Martin underweightPrudential Financial
28.02.2007Lockheed Martin DowngradeJP Morgan
29.01.2007Lockheed Martin underweightPrudential Financial

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lockheed Martin Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen