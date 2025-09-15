Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin zieht am Freitagabend an

Notierung im Fokus

Die Aktie von Lockheed Martin zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Lockheed Martin-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 474,10 USD zu.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 474,10 USD zu. Kurzfristig markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 477,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 477,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 185.252 Lockheed Martin-Aktien.

Bei 617,25 USD erreichte der Titel am 22.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lockheed Martin-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.07.2025 Kursverluste bis auf 410,11 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 13,50 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 13,35 USD. Im Vorjahr erhielten Lockheed Martin-Aktionäre 12,75 USD je Wertpapier.

Lockheed Martin gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,46 USD. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 6,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Lockheed Martin im vergangenen Quartal 18,16 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lockheed Martin 18,12 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Lockheed Martin am 28.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Lockheed Martin-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 21,95 USD fest.

