Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Lockheed Martin. Die Lockheed Martin-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 473,52 USD an der Tafel.

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der Lockheed Martin-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 473,52 USD. Bei 477,00 USD markierte die Lockheed Martin-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Lockheed Martin-Aktie bis auf 472,69 USD. Bei 477,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 130.255 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (617,25 USD) erklomm das Papier am 22.10.2024. Gewinne von 30,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.07.2025 gab der Anteilsschein bis auf 410,11 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 15,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 12,75 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 13,35 USD aus.

Lockheed Martin veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Lockheed Martin hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,85 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18,16 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,12 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Lockheed Martin Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 21,95 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK stabilisieren sich nach strategischen Nachrichten

Rheinmetall-Aktie stabil: Lürssen-Militärwerft vor Übernahme - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins