Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Samstagvormittag entwickeln
Für den Bitcoin-Kurs ging es am Vormittag bergauf. Der Kurs legte um 09:40 um 0,16 Prozent auf 115.838,32 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 115.657,76 US-Dollar gestanden hatte.
Indes steigt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 114,12 US-Dollar am Vortag auf 114,98 US-Dollar nach oben (0,76 Prozent).
In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Ethereum-Kurs um 0,04 Prozent auf 4.473,22 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4.471,36 US-Dollar an der Tafel.
Nach 600,72 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Samstagvormittag um 0,80 Prozent auf 605,52 US-Dollar gestiegen.
Zeitgleich verstärkt sich der Ripple-Kurs um 0,36 Prozent auf 3,003 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2,992 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Dash-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,48 Prozent auf 23,31 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 23,20 US-Dollar wert.
Zudem legt Monero zu. Um 1,40 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 09:40 auf 298,37 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 294,25 US-Dollar wert war.
Nach 6,576 US-Dollar am Vortag ist der NEO-Kurs am Samstagvormittag um 1,02 Prozent auf 6,643 US-Dollar gestiegen.
Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,1884 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Inzwischen steigt der Cardano-Kurs um 1,24 Prozent auf 0,9019 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,8908 US-Dollar wert.
Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,3923 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0023 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0023 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Samstagvormittag lag der Verge-Kurs bei 0,0058 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0057 US-Dollar.Redaktion finanzen.net
