LogicMark gewährte Anlegern Blick in die Bücher
LogicMark lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,21 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LogicMark ein EPS von -3750,000 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 2,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
