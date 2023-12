LSE-Handel: FTSE 100 mit Kursplus

Index-Bewegung

Heute agieren die Börsianer in London vorsichtiger.

Am Freitag erhöht sich der FTSE 100 um 13:35 Uhr via LSE um 0,14 Prozent auf 7.733,24 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,376 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7.722,74 Punkte an der Kurstafel, nach 7.722,74 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 7.746,91 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7.719,02 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,464 Prozent. Vor einem Monat, am 29.11.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7.423,46 Punkten auf. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 29.09.2023, den Stand von 7.608,08 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Jahr, am 29.12.2022, bei 7.512,72 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 2,37 Prozent zu. Bei 8.047,06 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.206,82 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Standard Chartered (+ 1,74 Prozent auf 6,67 GBP), Taylor Wimpey (+ 1,55 Prozent auf 1,47 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 1,22 Prozent auf 17,89 GBP), J Sainsbury (+ 1,07 Prozent auf 3,03 GBP) und Prudential (+ 1,02 Prozent auf 8,87 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Antofagasta (-1,64 Prozent auf 16,80 GBP), Land Securities Group (-1,62 Prozent auf 7,05 GBP), Howden Joinery Group (-1,57 Prozent auf 8,14 GBP), Schroders (-1,53 Prozent auf 4,30 GBP) und Segro (-1,20 Prozent auf 8,86 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 30.702.017 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 191,777 Mrd. Euro macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,05 erwartet. Mit 11,19 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vodafone Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.net