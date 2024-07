Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid zeigt sich am Nachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Lucid gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lucid nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 2,67 USD.

Die Lucid-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 2,67 USD. Den Tageshöchststand markierte die Lucid-Aktie bei 2,68 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 2,65 USD. Der Tagesumsatz der Lucid-Aktie belief sich zuletzt auf 510.022 Aktien.

Bei 8,37 USD erreichte der Titel am 12.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lucid-Aktie 213,88 Prozent zulegen. Bei 2,30 USD erreichte der Anteilsschein am 24.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lucid-Aktie 13,88 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Lucid-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lucid 0,000 USD aus.

Am 06.05.2024 lud Lucid zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,60 Prozent auf 172,74 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 149,43 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,080 USD je Lucid-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

Börse New York: NASDAQ 100 verbucht Zuschläge

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 mittags stärker