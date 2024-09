Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

So bewegt sich Lucid

Die Aktie von Lucid gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Lucid-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 3,68 USD.

Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 3,68 USD. Im Tageshoch stieg die Lucid-Aktie bis auf 3,72 USD. Bei 3,62 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 949.702 Lucid-Aktien den Besitzer.

Am 16.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,12 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 66,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 2,30 USD erreichte der Anteilsschein am 24.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Lucid-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lucid am 05.08.2024. Lucid vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,34 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,95 Prozent auf 200,58 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 150,87 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -1,169 USD je Lucid-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Handelsende in Grün

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen nachmittags zu

Börse New York in Rot: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag mit Abgaben