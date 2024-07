Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Montagnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lucid. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 2,96 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Lucid zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 2,96 USD. Kurzfristig markierte die Lucid-Aktie bei 3,13 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,12 USD. Der Tagesumsatz der Lucid-Aktie belief sich zuletzt auf 3.294.652 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.07.2023 bei 8,37 USD. 183,08 Prozent Plus fehlen der Lucid-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,30 USD ab. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 28,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Lucid-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Lucid am 06.05.2024. Das EPS lag bei -0,30 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,43 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lucid im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 172,74 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 149,43 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Lucid im Jahr 2024 -1,080 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

